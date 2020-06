Libia, l'ammiraglio Agostini: "Irini pronta a fronteggiare le unità militari di paesi terzi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione europea EuNavForMed Irini è dotata di “regole di ingaggio e procedure adeguate per fronteggiare situazioni in cui siano presenti unità militari di paesi terzi”. Lo afferma l’Operation commander, ammiraglio Fabio Agostini, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova”. Proprio oggi si è unita all’operazione la nave della Marina greca Spetsai, una fregata classe MEKO200HN che imbarca un team per l'abbordaggio di navi mercantili e un elicottero tipo Sikorsky S-70B Aegean Hawk. La nave pattuglierà l'area di operazione nel Mediterraneo centrale, la stessa zona dove è stata segnalata la presenza di fregate della Turchia. “L’embargo delle armi previsto dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu - spiega Agostini - non avviene nei confronti di un determinato Paese né, per effetto del diritto internazionale marittimo, nei confronti di navi militari. Il nostro compito è di contribuire a bloccare il traffico illegale di armi da qualunque parte provenga, qualunque sia il mezzo utilizzato (nave, aereo o mezzo terreste) e ovunque sia destinato in Libia. Abbiamo comunque regole di ingaggio e procedure adeguate per fronteggiare situazioni in cui siano presenti unità militari di paesi terzi”.L’obiettivo prioritario di Irini è il monitoraggio e l’attuazione dell’embargo Onu sulle armi verso la Libia. Va ricordato, peraltro, che il mandato di EuNavForMed (la cui prima missione si chiamava “Sophia”) scadrà il prossimo 10 giugno, data in cui il Consiglio di sicurezza dovrà esprimersi in merito. Le autorità del Consiglio presidenziale di Tripoli, l’organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite, hanno denunciato al Palazzo di Vetro una "mancanza di completezza" dell’operazione europea che, a loro dire, non sarebbe in grado di controllare lo spazio aereo e terrestre della Libia ma solo quello navale, favorendo quindi le forze del generale Khalifa Haftar che ricevono rifornimenti da est. Agostini, da parte sua, evidenzia come siano “ancora necessarie risorse importanti per garantire l'attuazione efficace ed imparziale del mandato nei confronti di tutte le possibili linee di traffici illeciti: via mare, aria e terra”.Oggi Irini opera con due navi - la fregata antiaerea Jean Bart e la sopramenzionata Spetsai - e tre aerei da pattugliamento – un PC3 Orion tedesco, un 28B1R Antonov Bryza polacco e un SW3 Merlin III lussemburghese. Nonostante le poche settimane di attività, Agostini rivendica di aver ottenuto già alcuni risultati significativi. “In attesa di altri assetti, l’operazione svolgerà comunque i compiti assegnati utilizzando al meglio i mezzi navali e aerei disponibili insieme al fondamentale contributo da parte del Centro Satellitare europeo che ci fornisce le immagini satellitari dell’area di interesse. Questo – aggiunge il comandante - viene testimoniato anche dai significativi risultati ottenuti, in meno di un mese di effettiva attività, in termini di raccolta di informazioni sul traffico di armi, inviate ai rilevanti organismi dell’Unione Europea e dell’Onu, e di effetto deterrente anche sul traffico illecito di petrolio”.Agostini ricorda come l’operazione sia nata “in piena pandemia da Covid-19”, circostanza che “ha rallentato il processo della force generation, e pertanto va sottolineato lo sforzo di quasi tutti i paesi membri per garantire un efficace supporto alla missione”. E’ interessante notare come l’ammiraglio abbia diramato “delle linee guida, derivanti da quelle dell’Organizzazione mondiale della sanità, ai Paesi partecipanti, per ridurre il rischio di contagio nello staff e negli assetti messi a disposizione che dovranno essere comunque dichiarati ‘Covid-Free” dallo Stato di bandiera prima di poter essere inseriti nell’operazione”.Spazio anche alle questioni delle migrazioni illegali, un dossier che teoricamente non rientra fra le priorità di Irini: “In linea con il diritto internazionale, tutte le navi, civili e militari, hanno l’obbligo di prestare assistenza in caso sia a rischio la vita umana in mare, sotto la direzione del Centro di soccorso marittimo competente. Le navi di Irini non possono sottrarsi a tale obbligo in caso di necessità”, sottolinea Agostini. L’operazione continuerà “a monitorare i flussi migratori come previsto da uno dei compiti dell’operazione per contribuire allo smantellamento di questo tipo di traffici illeciti”, prosegue l’ammiraglio italiano, ricordando che “il Comitato politico e di sicurezza e gli Stati membri esamineranno regolarmente l’andamento dei flussi sulla base delle informazioni fornite dal comandante dell’operazione, e laddove necessario si agirà di conseguenza”.Quanto alle regole d’ingaggio, l’Operation commander si limita ad osservare che la missione opererà secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le regole approvate dagli Stati membri. “In particolare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nr 2292 (2016) autorizza gli Stati Membri, che agiscono a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali ad ispezionare, in alto mare, le navi destinate o provenienti dalla Libia, quando si hanno ragionevoli motivi per ritenere che siano coinvolte, direttamente o indirettamente, in un traffico illecito di armi, in violazione delle pertinenti risoluzioni dell’Onu”. 