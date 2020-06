Speciale difesa: fonti Eliseo, Parigi teme presenza Turchia e Russia in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia teme che in Libia la Turchia e la Russia possano imporre uno schema politico secondo “le loro condizioni”. È quanto affermato da una fonte della presidenza francese, riportata dal settimana “Challenges”. “C'è il rischio che il corso della crisi ci sfugga a causa di queste ingerenze, russe turche o altre”, ha affermato la fonte. Se i russi intervengono al fianco di Haftar e i turchi al fianco del Governo di accordo nazionale libico, ognuno con le proprie condizioni” si andrà verso “uno scenario peggiore”, ha poi aggiunto. È la ragione per la quale non vogliamo ingerenze in Libia per uscire da questa spirale che è pericolosa”, ha poi dichiarato la fonte. (Res)