Speciale difesa: generale libico Jweili (Gna), all'estero vogliono dividere il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle forze militari del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Osama Jweili, ha denunciato che "all'estero ci sono parti che vogliono la divisione della Libia". Parlando all'emittente televisiva "Libya al Ahrar", l'ufficiale che guida la sala delle operazioni militari in Tripolitania ha affermato che "alcuni paesi potrebbero sostenere il progetto di divisione sostenendo alcuni orientamenti da parte di stranieri e usandoli come armi per dividere la Libia". (Tripoli)