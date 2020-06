Speciale difesa: sanzioni Usa ad altre sette entità di Cuba per sostegno a "dittatura dei Castro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni nei confronti di sette nuove agenzie ed entità di Cuba accusate di aver beneficiato in modo "sproporzionato la dittatura di Castro". Aiuti che il "regime" utilizza per "opprimere i cubani e finanziare la sua interferenza in Venezuela, a scapito della popolazione cubana e dell'impresa privata" sull'isola, si legge nella nota del segretario di Stato, Mike Pompeo. Nella "lista nera" di Washington, si legge nella nota, finisce in particolare la Financiera Cimex S.A., "istituzione finanziaria controllata dall'Esercito": una decisione che "aiuterà ad affrontare i tentativi del regime di controllare il flusso di divisa che appartiene al popolo cubano". L'agenzia è di fatto l'agente principale della Western Union nell'isola, con una presenza in 168 municipi, emette carte prepagate che consentono l'acquisto di di benzine presso gli stabilimento Cupet (Union Cuba-Petroleo) ed è utilizzata dai proprietari degli Aribnb per ricevere i pagamenti. "La popolazione deve avere la libertà di decidere che fare con il suo denaro", sottolinea la nota del Dipartimento. (Nys)