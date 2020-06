Speciale difesa: ministro algerino Laaqab, l'invio dell'esercito all'estero non cambierà la sua missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro incaricato presso la Presidenza della Repubblica algerina, Mohamed Laqab, ha affermato che "proporre un articolo nel progetto di Costituzione che consenta l'invio di forze dell'esercito nazionale popolare all'estero non è un cambiamento dell'ideologia dell'esercito perché l'Algeria è un paese che non è aggressivo". Il ministro ha chiarito che la posizione del primo canale radio di Algeri, che ha avanzato riserve sull'articolo 95 del progetto di costituzione che consente l'invio di forze dell'esercito nazionale popolare all'estero, "indicano la paura dei cittadini di impegnare l'esercito in battaglie esterne, e questo rappresenta un amore e connessione con l'esercito". (Res)