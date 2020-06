Speciale difesa: Senegal, forti proteste a Dakar e nel sud per prolungato coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti proteste sono scoppiate nella capitale senegalese Dakar ed in altre città del paese contro il blocco prolungato delle attività imposto dal governo come misura di contenimento del contagio da coronavirus. "Il coronavirus è una malattia infettiva ma (il presidente) Macky Sall deve sapere che qui in Senegal la maggior parte delle persone è povera. Siamo poveri. Tre mesi a casa sono troppo", ha dichiarato ai media locali uno dei manifestanti, che contestano in particolare il prolungato coprifuoco, in vigore ormai da quasi tre mesi. Ieri notte, a Dakar i manifestanti hanno incendiato le gomme e lanciato pietre contro le forze di sicurezza, mentre l'esercito ha schierato truppe in strada per contenere e disperdere le proteste. I principali disordini si sono verificati nelle città di Dakar e Touba, nel sud del Senegal, dove decine di persone hanno dato fuoco ad un'ambulanza e scagliato pietre e saccheggiato edifici. Nel paese sono ad oggi confermati 3.932 casi di contagio, di cui 45 decessi. (Res)