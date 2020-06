Libia: al via al Cairo incontro commissione alto livello, presente Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via al Cairo la riunione della Commissione nazionale egiziana sulla Libia - dedicata all'unificazione delle Forze armate libiche - alla presenza del comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), generale Khalifa Haftar. Lo riferiscono fonti informate sui fatti ad "Agenzia Nova". Haftar è arrivato al Cairo ieri sera, per un incontro con il ministro della Difesa egiziano, generale Mohamed Zaki. Poco dopo l'arrivo di Haftar in Egitto, le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, hanno annunciato di aver preso il controllo dell'aeroporto di Tripoli.(Cae)