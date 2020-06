Casapound: tre indagati, oltre occupazione abusiva anche istigazione a odio razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre sono le persone indagate dalla procura di Roma per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobile. Si tratta dei vertici di Casapound Gianluca Iannone, Andrea Antonini e Simone Di Stefano. A conclusione delle indagini la procura aveva chiesto il sequestro dell'immobile di via Napoleone III occupato da Casapound e considerato centro operativo dello stesso movimento, richiesta accolta dal gip che ne ha emesso ordinanza di sequestro non ancora notificata agli indagati. (Rer)