Ue: Bonafede, trovare soluzioni più adeguate per sistema giustizia in attuale quadro sanitario

- Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede informa di aver partecipato in videoconferenza questa mattina al Consiglio dei ministri Ue della Giustizia. "Un’occasione - scrive su Facebook - molto importante per ragionare a livello europeo sull’impatto avuto dall’epidemia di Covid-19 sul sistema giustizia. Durante la crisi è stato fondamentale accelerare alcuni cambiamenti già in atto, soprattutto per quanto concerne la digitalizzazione. La sfida, per i prossimi mesi, - annuncia- sarà quella di trovare le soluzioni più adeguate per il sistema giustizia alla luce del quadro sanitario che stiamo vivendo: lo scambio di esperienze e la cooperazione europea saranno fondamentali". (Rin)