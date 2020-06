India-Australia: firmato il partenariato strategico globale, legami più stretti in difesa ed economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi i paesi condividono la visione di una regione indo-pacifica “aperta, libera e basata su regole, sostenuta da istituzioni globali e regionali inclusive che promuovano Stati prosperi, stabili e sovrani sulla base di interessi condivisi”. Per quanto riguarda la cooperazione marittima, la premessa è che “entrambi i paesi condividono l’opinione secondo cui è probabile che molte delle sfide future si verifichino e provengano dal dominio marittimo”; pertanto è stato convenuto di rafforzare l’impegno sulla base della Dichiarazione congiunta su una visione condivisa per la cooperazione marittima nell’Indo-Pacifico. La difesa è stata indicata come un’area in cui approfondire la cooperazione: sarà aumentata l’interoperabilità militare attraverso le esercitazioni e un accordo per il sostegno logistico reciproco, che permetterà l’utilizzo delle rispettive basi. (segue) (Inn)