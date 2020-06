India-Australia: firmato il partenariato strategico globale, legami più stretti in difesa ed economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato confermato anche l’impegno a collaborare con altri paesi e organizzazioni regionali, a cominciare dall’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), e nell’ambito dei meccanismi esistenti, come quello contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; l’Australia ha appoggiato l’Iniziativa per gli oceani Indiano e Pacifico (Ipoi) per un dominio marittimo sicuro e stabile proposta dall’India. Oltre all’Asean, di cui viene ribadita la centralità, vengono citati anche il Vertice dell’Asia orientale (Eas), il Simposio navale dell’Oceano Indiano (Ions), l’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora) e diversi formati plurilaterali, tra i quali quelli trilaterali col Giappone e con l’Indonesia e quello quadrilaterale (il cosiddetto Quad) con Giappone e Stati Uniti. L’Australia ha confermato la sua posizione favorevole all’adesione dell’India al Gruppo dei fornitori nucleari (Nsg), un regime multilaterale di controllo delle esportazioni. Entrambe le parti hanno chiesto l'adozione anticipata di una Convenzione globale sul terrorismo internazionale (Ccit). (segue) (Inn)