India-Australia: firmato il partenariato strategico globale, legami più stretti in difesa ed economia (4)

- I due paesi hanno deciso di impegnarsi nuovamente per un accordo bilaterale di cooperazione economica globale, tenendo conto delle precedenti discussioni bilaterali. Inoltre, è stata discussa la questione della tassazione dei redditi offshore delle imprese indiane in relazione all’accordo per evitare la doppia tassazione. Per le imprese australiane l’attenzione si è concentrata sulla loro partecipazione al programma “Make in India”, a sostegno dell’industria manifatturiera indiana; sugli investimenti nelle infrastrutture e sulla promozione di start-up e micro, piccole e medie imprese. È stato deciso anche di valutare la possibilità di lanciare in Australia la carta indiana RuPay per le transazioni senza contanti all’estero. Un capitolo è dedicato all’agricoltura, “un pilastro importante delle economie australiana e indiana con sfide e condizioni climatiche condivise”. Sarà valutata la possibilità di sviluppare una partnership per la gestione e la logistica nella cerealicoltura per ridurre le perdite post raccolto, razionalizzare i costi e proteggere il reddito degli agricoltori dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. Sarà anche approfondita la cooperazione tecnica nella gestione delle risorse idriche. È stato rinnovato il protocollo d’intesa del 2014 sulla cooperazione nel settore del turismo. (segue) (Inn)