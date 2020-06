India-Australia: firmato il partenariato strategico globale, legami più stretti in difesa ed economia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuale dialogo sull’energia proseguirà. Le parti hanno anche indicato alcuni ambiti su cui focalizzare l’attenzione: lo stoccaggio idroelettrico, lo sviluppo di batterie a basso costo, la gassificazione di idrogeno e carbone, le tecnologie verdi. La collaborazione proseguirà anche attraverso l’Alleanza solare internazionale (Isa) e la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri). Per il Fondo di ricerca strategica Australia-India si aprirà “una nuova fase” per promuovere soluzioni innovative per la risposta al coronavirus e ad altre priorità determinate congiuntamente; i due paesi, inoltre, collaboreranno attraverso meccanismi multilaterali e regionali “per rafforzare e diversificare le catene di approvvigionamento per la sanità, la tecnologia e altri beni e servizi cruciali”. Collaboreranno, in particolare, nell’economia digitale, nella sicurezza informatica e nelle tecnologie emergenti, nell’ambito dell’accordo quadro di settore. Un protocollo d’intesa sulla cooperazione nel campo dell’estrazione e della lavorazione di minerali strategici individua aree specifiche di collaborazione. (segue) (Inn)