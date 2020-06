India-Australia: firmato il partenariato strategico globale, legami più stretti in difesa ed economia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato concluso un nuovo memorandum d’intesa sulla cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale per creare nuovi legami collaborativi nello sviluppo delle politiche, nella realizzazione dei programmi e nello scambio di informazioni. È stato anche concordato di tenere un dialogo di alto livello per discutere la proposta dell’India di una partnership sulle migrazioni e la mobilità. Infine, l’Australia ha ribadito il suo sostegno alla candidatura dell’India come membro permanente di un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riformato e alla candidatura per un seggio non permanente per il periodo 2021-22. Per garantire l’attuazione del partenariato strategico globale i ministri degli Esteri e della Difesa si incontreranno nel formato “2+2” almeno ogni due anni. (Inn)