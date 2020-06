Casapound: assessore Personale Roma, sequestro immobile è riscatto delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento di sequestro per l'immobile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma è "un riscatto delle istituzioni, intese come una comunità in grado di reagire. Una grande battaglia di civiltà vinta dopo anni di immobilismo e di silenzio a volte distratto altre volte un po' complice". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis. "Virginia Raggi ha puntato con insistente e instancabile coraggio l'attenzione sulla vicenda. Ha accesso i riflettori su una pericolosa zona d'ombra, ha squarciato il velo dell'omertà, costruito con la complicità di tanti", aggiunge. De Santis spiega anche: "Abbiamo sempre costruito il nostro percorso politico sull'antifascismo. Con la teoria e con la prassi, come ci insegna la nostra Costituzione. Virginia Raggi ha sempre affrontato i fascisti di Casapound. Non ha mai voltato la testa dall'altra parte. Come sindaca si è persino recata sotto la loro sede in via Napoleone III per affermare di persona che violenza e illegalità non possono appartenere a questa città. Tutto ciò mentre chi si dice di sinistra, negli anni, digeriva i fascisti come se nulla fosse, salvo oggi accusare paradossalmente la Sindaca di immobilismo su una vicenda che dovrebbe solo accomunare chi realmente crede nell’antifascismo. Il Partito democratico - sottolinea De Santis - per anni, ha osservato le loro scorribande e i loro soprusi dalla finestra, in un silenzio assordante e oggi pretende di imporre ancora in modo ossessivo la cantilena anti Raggi. Fortunatamente questo oscuro capitolo sta finalmente giungendo al capolinea a prescindere dalle speculazioni politiche di facciata. Per questo voglio ringraziare il lavoro encomiabile della Procura" (Rer)