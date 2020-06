Speciale energia: Germania, Enercon prepara drastica ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali produttori di turbine eoliche su scala globale, l'azienda tedesca Enercon è da tempo in crisi, aggravata dalla debolezza del proprio mercato e dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Nel 2019, l'azienda aveva annunciato il taglio di tremila posti di lavoro e intende procedere con una drastica ristrutturazione che comporterà una riduzione del personale ancor più significativa. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando le dichiarazioni rese oggi da Hans-Dieter Kettwig, amministratore delegato di Enercon. In particolare, Kettwig ha affermato: “I nostri mercati di vendita cambieranno in maniera significativa ed Enercon deve prepararsi a questa sfida, anche se a volte fa male”. A tale scopo, l'azienda ha concordato con dieci banche un nuovo finanziamento da 1,15 miliardi di euro. Per il direttore finanziario Thomas Cobet, si tratta di “una componente importante del futuro modello di impresa” di Enercon. I crediti contribuiranno all'internazionalizzazione del gruppo, perché consentono di “fornire i vari tipi di garanzie richieste in diversi mercati esteri, in particolare per i progetti su larga scala”. Con la maggior parte delle proprie attività in Germania, Enercon mira ora a rivolgersi di più ai mercati esteri in Europa, ma anche in Asia o in America meridionale. Poiché i progetti possono richiedere la produzione in loco, numerosi fornitori tedeschi di Enercon hanno dovuto chiudere. Tale processo dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. Durante la ristrutturazione, l'azienda consegnerà, infatti, “sedi e attività correlate agli investitori esterni”, ha annunciato il dirigente Martin Prillmann, incaricato dell'operazione. In questo modo, ha aggiunto Prillmann, “possiamo garantire che i posti di lavoro siano mantenuti e che il gruppo diventi più flessibile allo stesso tempo”. Prillmann ha quindi avvertito che, in tale contesto, Enercon “non sarà in grado di evitare ulteriori tagli al personale”, necessari per “portare i costi nella costruzione degli impianti a un livello competitivo”. (Geb)