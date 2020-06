Speciale energia: Germania, governo approva espansione settore eolica in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato una modifica alla legge sulla produzione di energia eolica nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, che mira ad aumentare l'obiettivo di generazione stabilito per il 2030 da 15 a 20 gigawatt. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'iniziativa è parte del pacchetto da 54 miliardi di euro per la protezione del clima licenziato dal governo federale e approvato da Bundestag e Bundesrat nel 2019. La modifica della legge sull'energia eolica in mare intende ora fornire una base giuridica. (Geb)