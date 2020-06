Speciale energia: Germania, Grande coalizione approva piano di stimolo da 130 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine di 21 ore di negoziati e di un'accesa discussione i vertici della Grande coalizione hanno approvato il piano di stimolo da 130 miliardi di euro. L'obiettivo è sostenere la domanda interna per far fronte alla più grave recessione subita dalla Germania dal secondo dopoguerra, provocata dalla crisi del coronavirus. A tal fine, l'intesa raggiunta dai presidenti di Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, prevede 57 misure di intervento. Si tratta di sgravi fiscali come il taglio dell'Iva dal 19 al 16 per cento per sei mesi, sostegno alle famiglie e alle imprese come il bonus una tantum da 300 euro a bambino e investimenti nel futuro. Sono stati, inoltre, concordati la promozione delle auto elettriche, la riduzione del costo dell'energia, il sostegno ai comuni e al trasporto pubblico, in particolare alle Ferrovie tedesche (Db). Infine, è stato raggiunto il consenso sugli elementi principali della strategia per l'idrogeno, l'attesa iniziativa del governo federale per sfruttare tale elemento come fonte di energia rinnovabile nel prossimo futuro. Intanto, il piano di stimolo coprirà il periodo dal 2020 al 2021 e la relativa spesa pubblica verrà finanziata per 120 miliardi di euro dal governo federale, come ha affermato il cancelliere Merkel, che ha mediato i difficili colloqui tra Cdu, Csu e SpD con il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Più volte la discussione si è arenata, anche rendendo impossibile alle parti tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Tra i punti di maggiore attrito, gli aiuti di Stato in forma di premi all'acquisto per il settore automobilistico, già in difficoltà e gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, e il sostegno ai comuni. Esken si è opposta alla richiesta di Cdu e Csu volta a comprendere anche le auto con motore a combustione nei premi all'acquisto. Kramp-Karrenbauer e Soeder hanno ceduto ottenendo in cambio che gli aiuti ai comuni non comprendessero l'assunzione del debito delle amministrazione da parte del governo federale e degli esecutivi dei Laender, su cui insisteva la SpD. (Geb)