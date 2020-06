Speciale energia: Standard Ethics assegna rating E+ con prospettive positive a Edp Renovaveis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha assegnato il rating E+ con outlook positivo alla società spagnola Edp Renovaveis. Lo riferisce un comunicato. Edp Renovaveis SA progetta, sviluppa e gestisce centrali elettriche che producono energia attraverso fonti rinnovabili. Standard Ethics ha analizzato attentamente il complesso di attività di Edp Renovaveis: essendo focalizzato su fonti rinnovabili, appare orientato alla transizione energetica così come indicata da Ue, Onu e Ocse. Si apprezza, inoltre, l'adozione di un modello di Sostenibilità basato sui riferimenti internazionali, come testimoniato anche dagli ampi richiami formali presenti all'interno degli strumenti di governance. Per quanto riguarda la struttura societaria, la Società appare organica alla controllante Edp Group sia per la percentuale azionaria di controllo sia per la composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione (nella quale si registra, ad esempio, un'ampia casistica di interlocking directorship). Pertanto, appare complesso distinguere gli impatti ambientali e stimare le politiche verso la transizione energetica. Standard Ethics si attende miglioramenti sul piano della corporate governance e della governance della sostenibilità. (Com)