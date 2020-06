Speciale energia: fonti stampa, intesa tra Arabia Saudita e Russia su estensione tagli produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita, tra i membri più importanti dell’Organizzazione dei paese esportatori di petrolio (Opec), e la Russia avrebbero raggiunto un accordo sull’estensione dei tagli alla produzione petrolifera per il mese di luglio. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Gulf News" citando fonti stampa internazionali. In aprile, il gruppo Opec+ ha deciso di ridurre l’output petrolifero globale di 9,7 milioni di barili al giorno per i mesi di maggio e giugno. Secondo le fonti citate, l'estensione dei tagli alla produzione a luglio si accompagnerebbe a maggiori pressioni sui paesi che non hanno rispettato appieno gli impegni presi dal gruppo. Il gruppo Opec+, composto dai paesi membri Opec e da altri produttori partner, avrebbe anche valutato un vertice online per la giornata odierna, anticipando quello programmato per il 9 e il 10 giugno su proposta dell'Algeria. (Res)