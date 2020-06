Serbia: azienda statunitense Adient apre stabilimento a Loznica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Adient, specializzata nella produzione di rivestimenti tessili per automobili, ha inaugurato oggi uno stabilimento a Loznica, nella Serbia centrale. Secondo quanto riporta la stampa locale, alla cerimonia era presente il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Lo stabilimento avvierà la produzione con 838 occupati, secondo quanto ha dichiarato il presidente serbo, mentre in futuro i piani prevedono un aumento della forza lavoro fino a 1.500 unità. I piani aziendali prevedono inoltre la possibilità di produrre in una seconda fase anche sedili per alcune marche automobilistiche. Adient opera in 34 paesi nel mondo, dove impiega circa 85 mila lavoratori in oltre 238 impianti. Il valore dell'investimento in Serbia è di circa 20 milioni di dollari per uno stabilimento con una superficie di 13 mila metri quadri. (Seb)