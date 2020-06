Bielorussia: Lukashenko ordina rimpasto di governo, svolta in vista delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco più di due mesi dalle elezioni presidenziali, previste per il 9 agosto, il capo dello Stato bielorusso Aleksandr Lukashenko ha deciso di effettuare un rimpasto di governo. Via il premier Sergej Rumas, sostituito da Roman Golovchenko, in precedenza presidente dell'Autorità statale per l'industria militare. Il profilo del nuovo capo del governo è quindi legato all’apparato di sicurezza nazionale; in precedenza Golovchenko ha ricoperto l’incarico di ambasciatore nei paesi del Golfo, che sono fra i principali importatori di armamenti di produzione bielorussa. Gli esperti sottolineano inoltre come Golovchenko sia molto legato a Viktor Sheiman, direttore dell’amministrazione presidenziale di Lukashenko ed esponente dell’ala più intransigente nella leadership bielorussa. Sheiman è tuttora sottoposto a sanzioni da parte dell’Unione europea, consistenti nell’impossibilità di viaggiare verso i paesi dell’Ue e nel congelamento degli asset, a causa del suo ruolo nella repressione delle proteste in occasione delle presidenziali bielorusse del 2010. La scelta di rimuovere Rumas e scegliere Golovchenko potrebbe quindi essere letta nella prospettiva di una svolta politica più autoritaria, nel contesto di nuove manifestazioni di piazza a sostegno dei candidati di opposizione per le presidenziali di agosto e dell’emergenza coronavirus, gestita in maniera piuttosto “opaca” dalle autorità di Minsk. (segue) (Rum)