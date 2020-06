Il parlamento di Hong Kong approva la legge contro il vilipendio dell'inno nazionale cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio legislativo di Hong Kong ha approvato il disegno di legge che criminalizza il vilipendio dell'inno nazionale cinese. Secondo il quotidiano "South China Morning Post", il disegno di legge è stato approvato con 41 voti a favore e uno contrario. Il disegno di legge potrebbe punire coloro che insultano l'inno cinese con il carcere fino a tre anni e/o multe fino a 6 mila dollari. Il dibattito in aula è stato interrotto questa mattina dai legislatori pro-democrazia Eddie Chu e Ray Chan, che hanno lanciato liquidi maleodoranti per protestare contro la "repressione omicida" della Cina durante il massacro di Tienanmen, avvenuto il 4 giugno 1989. I legislatori hanno affermato: "Uno stato omicida puzza per sempre. Quello che abbiamo fatto oggi è ricordare al mondo che non dovremmo mai perdonare il Partito comunista cinese per aver ucciso il suo stesso popolo 31 anni fa". La polizia e i vigili del fuoco sono quindi intervenuti sul posto. Starry Lee Wai-king, presidente del comitato della Camera, ha ordinato ai due di lasciare l'aula e successivamente sono stati forzatamente allontanati dalle guardie di sicurezza. Una volta fuori, Chu ha spiegato che la sostanza dispersa in aula era un biofertilizzante e che il suo intento era quello di protestare contro il disegno di legge sull'inno nazionale, oltre a ricordare il 31mo anniversario del massacro di Tienanmen.L'approvazione della legge avviene in un momento in cui il popolo di Hong Kong è impegnato nella commemorazione del massacro di Tienanmen, accendendo candele in tutta la città nel corso della giornata. La consueta manifestazione che si tiene ogni anno nell'ex colonia britannica è stata impedita, ufficialmente per ragioni legate alla prevenzione della diffusione del coronavirus. L'amministrazione di Hong Kong ha infatti giustificato il divieto di raduni e manifestazioni citando la necessità di proseguire il distanziamento sociale contro il coronavirus, anche se il numero dei nuovi casi confermati nell'ex colonia britannica è bassissimo e la vita nella Regione speciale è già tornata in larga parte alla normalità. La strage di Piazza Tienanmen segnò la fine di proteste di massa a guida studentesca che ebbero luogo a Pechino tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989. (Cip)