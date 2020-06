Iran-Iraq: firmato accordo per fornitura biennale di elettricità da parte di Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato un accordo per la fornitura biennale di energia elettrica da parte dell'Iran all'Iraq. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia iraniano Reza Ardakanian, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". L'accordo è stato firmato durante la visita di Ardakanian a Baghdad e prevede che la Repubblica islamica fornisca all'Iraq energia elettrica fino al 2021. Il ministro ha aggiunto che durante gli incontri con varie autorità irachene - tra cui il ministro dell'Elettricità Majid Mahdi Hantoush, il premier Mustafa al Kadhimi, il presidente Barham Salih e il ministro delle Finanze Ali Abdul Amir Allawi - sono stati rivisti accordi precedenti e un programma triennale di ricostruzione dell'industria elettrica irachena grazie alla partecipazione del settore privato iraniano. A tal proposito, una delegazione di tecnici ed esperti iraniani si recherà a Baghdad la prossima settimana per firmare due importanti contratti per ridurre le perdite di corrente nella rete irachena e riparare le infrastrutture elettriche. Lo scorso 7 maggio, in occasione della telefonata tra il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, e il neo premier Al Khadhimi, il capo della diplomazia di Washington ha espresso il suo sostegno al nuovo governo, annunciando una deroga di 120 giorni sulle sanzioni per consentire all’Iraq di importare energia elettrica dall’Iran. “Tale decisione è una dimostrazione del nostro desiderio di contribuire a fornire le giuste condizioni per il successo (del governo)”, ha riferito Pompeo. (Res)