Pa: Floridia e Ortis (M5s), smart working segna nuova era

- L’emergenza sanitaria ha accelerato il ricorso a nuove modalità di lavoro come lo smart working, "una modalità che ha reso possibile lavorare in un periodo molto difficile per gli spostamenti. E proprio grazie a questo importante strumento che la macchina dell’amministrazione pubblica non si è mai fermata, una modalità di lavoro che fino a pochi anni fa era impensabile". Lo affermano in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia e Fabrizio Ortis. "Il lavoro agile, come spesso viene definito, comporta una notevole diminuzione del volume degli spostamenti, dell’utilizzo delle automobili, con la conseguenza naturale di un miglioramento della qualità dell’aria nelle nostre città e, da non da sottovalutare, un’ottimizzazione delle risorse e del tempo - continuano -. Grazie al decreto Cura Italia, lo smart working è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire. Il ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha confermato nel question time la volontà del Governo di proseguire su questa strada, ponendo al centro l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e il benessere organizzativo. Oltre al raggiungimento ideale del 50% dello smart working, come ha dichiarato il ministro, va affiancato il diritto alla disconnessione e la riorganizzazione del personale anche attraverso la formazione. Spetta a noi ora trovare una via condivisa e praticabile per questa nuova era nel mondo del lavoro". (com)