Grecia: ministro Finanze Staikouras annuncia nuove obbligazioni nel 2020

- La Grecia emetterà per la terza volta quest’anno nuove obbligazioni sul mercato a sostegno della sua economia nazionale colpita dall’impatto della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, durante un’intervista all’emittente radiofonica “Proto Thema”. "È probabile che toccheremo i mercati nel prossimo periodo, nei prossimi mesi", ha detto Staikouras che non ha fornito ulteriori dettagli sull'emissione obbligazionaria pianificata. Il ministro ha poi sottolineato che le entrate statali sono diminuite del 7 per cento a marzo e del 18 per cento ad aprile, aggiungendo che il governo si aspetta un calo ancora più netto a maggio. La Grecia, secondo Staikouras, non ha bisogno di attingere alla riserva di liquidità di 15,7 miliardi di euro istituito negli anni precedenti da Fondi di salvataggio inutilizzati per far fronte all'impatto della crisi sanitaria. La Grecia ha raccolto complessivamente 4,5 miliardi di euro da emissioni obbligazionarie a 15 e 7 anni all'inizio di quest'anno. Il paese, che ha concluso l’era dei memorandum nel 2018, rischia di vedere la propria economia contrarsi quest’anno dell'8-13 per cento a causa della diffusione del coronavirus.(Gra)