Paesi Bassi-Germania: oggi incontro ministri Esteri all'Aia

- La riapertura delle frontiere interne dell'Ue, chiuse per contenere la diffusione del coronavirus, e soprattutto il piano per la ricostruzione dell'Europa da 750 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea. Sono questi i temi principali dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Germania e Paesi Bassi, rispettivamente Heiko Maas e Stef Blok, che si tiene oggi all'Aia. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con Austria, Danimarca e Svezia, i Paesi Bassi compongono il gruppo dei “Quattro parsimoniosi”, gli Stati membri dell'Ue contrari alle sovvenzioni a fondo perduto da 500 miliardi di euro del piano della Commissione europea per la ricostruzione. Secondo Vienna, L'Aia, Copenhagen e Stoccolma, in questo modo verrebbe infatti realizzata un'Unione del debito, con la comunitarizzazione del disavanzo dei paesi membri. Il piano per la ricostruzione sarà al centro del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno prossimo e forse di una sua successiva riunione all'inizio di luglio. (Geb)