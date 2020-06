Droga: Carabinieri Cornaredo arrestano due uomini con 10 kg di cocaina e 227mila euro in contanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cornaredo hanno arrestato due cittadini marocchini, pregiudicati, uno di 23 anni e l'altro di 46, con 10 chili di cocaina nel loro appartamento a San Bovio, frazione di Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i due non hanno rispettato l'alt intimato dai carabinieri durante un controllo e sono fuggiti, prima in auto e poi a piedi in mezzo ai campi dove sono stati bloccati. Una perquisizione nel loro appartamento ha portato al ritrovamento di 10 kg di Cocaina suddivisi in 10 panetti, 227.950 euro in contanti, materiale per il confezionamento e la pesatura. I soggetti sono stati entrambi condotti presso la casa circondariale di San Vittore.(Rem)