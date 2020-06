Turismo: Touring club, 71 per cento nostra community probabilmente andrà in vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come cambiano le vacanze degli italiani? Come la diffusione della pandemia, con le sue restrizioni e paure, modificherà le abitudini e le intenzioni dei nostri connazionali? L’indagine del Centro studi del Touring club Italiano sulle intenzioni di viaggio della propria community prova a rispondere a queste domande e dare una fotografia della nostra prossima estate. "La community Touring - hanno spiegato dal Centro studi - ha sempre dimostrato in modo evidente la sua forte vocazione al viaggio: storicamente, oltre il 90 per cento si è concessa in questi anni almeno una vacanza nel periodo giugno-settembre. Nell’estate 2020, la situazione è chiaramente diversa ma sembra esserci comunque un certo ottimismo. Quasi la metà (49 per cento) afferma infatti che farà un viaggio ('certamente sì') mentre un altro 32 per cento lo farà 'probabilmente'. Chi ha già scelto di restare di sicuro a casa è una quota tutto sommato residua (5 per cento) mentre circa il 13 per cento ha risposto 'probabilmente no'. Nel complesso, dunque, il 71 per cento ha un atteggiamento positivo nei confronti dell’estate mentre il 29 per cento è rinunciatario. Le ragioni sono chiare: chi 'sicuramente' o 'probabilmente' starà a casa lo farà perché non intravede ancora le condizioni di sicurezza per viaggiare (67 per cento)". (segue) (Ren)