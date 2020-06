Turismo: Touring club, 71 per cento nostra community probabilmente andrà in vacanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia - ha aggiunto il Touring club- è da sempre la metà preferita delle vacanze estive dei nostri connazionali e quest’anno ancora di più. Se di solito il rapporto Italia-estero espresso dalla nostra community era di circa 60-40, nell’estate 2020 si registra una polarizzazione molto più forte: il 94 per cento infatti sceglierà una destinazione domestica rispetto a una quota residuale (6 per cento) che andrà all’estero. L’appello lanciato dal Touring, attraverso la campagna 'Passione Italia', ha dato dunque i suoi frutti. Varcare i confini regionali per trascorrere le vacanze estive sarà il comportamento più frequente (68 per cento), anche se non manca chi ha deciso di restare all’interno della regione di residenza (13 per cento). Più consistente, per il momento, chi non ha ancora scelto (18 per cento), cosa che fa pensare che l’estate si giocherà molto sulle scelte dell’ultimo minuto". (segue) (Ren)