Turismo: Touring club, 71 per cento nostra community probabilmente andrà in vacanza (3)

- "Come era prevedibile - ha sottolineato il Touring club - la ripresa dopo la pandemia ha avuto un forte impatto sulle preferenze degli italiani: se il mare resta irrinunciabile in estate (46 per cento), vola letteralmente la montagna (30 per cento), lo scorso anno era stata scelta solo dal 17 per cento delle persone, mentre crollano le città d’arte che passano dal 23 per cento del 2019 all’8 per cento di quest’estate: molto probabilmente il timore dell’overtourism scoraggia buona parte dei visitatori. Altro dato significativo è che le aree interne con i loro borghi registrano un gradimento elevato: 9 per cento, rispetto al 6 per cento dello scorso anno, un dato che per la prima volta supera quello delle città d’arte. Il dato più eclatante, che riguarda tutte le tipologie di destinazione, è che la maggioranza degli italiani punta a luoghi poco affollati per le vacanze 2020 (76 per cento). Dunque, le abitudini si adeguano alla situazione contingente, ma senza particolari preoccupazioni: solo il 24 per cento verificherà se nei dintorni della località di vacanza ci sono strutture sanitarie e il 48 per cento dichiara che si baserà sull’indice di contagio regionale per decidere dove andare", hanno concluso. (Ren)