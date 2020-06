Fase 2: Arcuri, riconquistata libertà ma ora dipende dai nostri comportamenti mantenerla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo riconquistato un'altra parte nelle nostre libertà. L'Italia si è ritrovata più unita e più libera. Ma questo non è un risultato piovuto dal cielo ma il frutto del sacrificio dei cittadini e delle scelte del governo". Lo ha affermato il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa dalla Protezione civile. "Il 3 giugno - ha aggiunto - finalmente non è stato un giorno come un altro. Ora dobbiamo però preservare la nostra libertà: dipende da noi e dai nostri comportamenti". (Rin)