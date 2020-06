Coronavirus: Crisanti, distinguere quello che vedono i virologi da cos’è un’epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna distinguere quello che vedono i virologi da cos’è un’epidemia: lo ha detto Andrea Crisanti, professore di microbiologia all’Università di Padova a “Mattino5”, in risposta a chi dice che il virus è clinicamente morto. "Un’epidemia è un processo evolutivo, bisogna tener presente che il virus cambia, muta, non necessariamente in senso buono, in genere in maniera più aggressiva a seconda della pressione in selettiva che viene esercitata sul virus", ha detto. "Ora è chiaro che se uno vede solo quello che succede in corsia d’ospedale, vede solo un aspetto parziale del fenomeno. Io paragono il virologo ad un meccanico, magari sa tutti quanti i meccanismi e tutte le rotelle della macchina però se gli chiediamo di fare l’urbanista non è in grado di farlo e l’epidemia è una cosa molto più complessa di un virus. Ha degli aspetti di carattere sociale, evolutivo, genetico. È un fenomeno - spiega - che si articola nel tempo e dipende da tantissimi fattori che se non si considerano poi succede i disastri che abbiamo visto”. Crisanti ha poi aggiunto che “per un microbiologo o un epidemiologico un caso è un caso di troppo. È chiaro che ci sono delle esigenze economiche e sociali che in qualche modo devono essere rispettate quindi si corre un rischio che, chiamiamo così, i politici hanno ritenuto accettabile, però il rischio zero non esiste”. Alla domanda se secondo lui potesse essere modulato il rischio chiedendo ai lombardi o ai piemontesi di attendere una settimana in più per la riapertura, il professore ha risposto: “Io l’avrei trovato ragionevole. Non si tratta di trattare una regione o determinate categorie come untori o considerarli cittadini di serie B, era a mio avviso, una considerazione dettata soltanto dal numero dei contagi e basata sulla prudenza. Ho sempre detto che bisognava tenere conto delle differenze di trasmissione a livello delle differenti regioni. È stata una decisione politica, una sfida al virus”. (segue) (Rin)