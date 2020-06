Coronavirus: Crisanti, distinguere quello che vedono i virologi da cos’è un’epidemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie di questi giorni secondo le quali il virus ha delle manifestazioni sintomatiche sempre più lievi ed è meno aggressivo, il professor Crisanti ha risposto: “Sono tutte stupidaggini queste, glielo dico tranquillamente. Abbiamo completato le analisi della sierologia a Vo’ Euganeo ed è emerso che il 23 febbraio c’erano già cinquantatré persone che si erano ammalate e guarite. Quindi, se noi avessimo dato un’occhiata al virus a Vo’ in quel momento non ci sarebbero stati elementi che avrebbero destato la nostra preoccupazione. Non vuol dire nulla. Il virus è lo stesso. Noi non capiamo ancora il perché a certi livelli di densità di persone infette, il virus si manifesta in maniera così grave, invece quando i casi sono di meno, apparentemente la virulenza diminuisce. È una cosa - ha aggiunto - che non capiamo e quando non capiamo bisogna essere più prudenti. Sembra che ci sia una soglia dopo la quale il virus si manifesta con forme gravi. Viceversa, se la frequenza è bassa, il virus tende a manifestarsi in forme lievi. Questo potrebbe essere legato alla carica virale, potrebbe essere legato invece alla possibilità che le persone si reinfettino l’una con l’altra. Non si sa. Quello che voglio dire è che se uno fosse andato a Vo’ il 10 gennaio, quando probabilmente i primi casi hanno cominciato a trasmettersi, uno avrebbe avuto la stessa impressione che abbiamo adesso”. (segue) (Rin)