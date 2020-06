Coronavirus: Crisanti, distinguere quello che vedono i virologi da cos’è un’epidemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dei rapporti con il governatore del Veneto Luca Zaia, Crisanti ha affermato: “Con Zaia non ho mai litigato o per lo meno non mi sono mai accorto di aver litigato. Il Veneto all’inizio ha affrontato l’epidemia con le stesse direttive nazionali poi, quando c’è stato il primo caso a Vo’, il governatore ha chiuso il comune e ha ordinato che tutti quanti fossero sottoposti al tampone e questo ha creato una situazione epidemiologica unica. Dopo di che siamo intervenuti noi, abbiamo analizzato ad uno ad uno tutti i casi positivi e negativi; ci siamo accorti che c’era una grande percentuale di casi che erano asintomatici e a quel punto ci si è posto il problema di come identificare gli asintomatici perché se trasmettono il virus è chiaro che non possiamo soltanto utilizzare per fermare l’epidemia una politica basata sui ricoveri in ospedale. Bisogna cambiare strategia cioè bisogna utilizzare il tampone sia come strumento diagnostico sai come strumento di sorveglianza attiva e quindi farlo ai contatti, ai parenti, agli amici e così via o per lo meno renderlo disponibile a chiunque ritenesse di aver avuto un contatto. È chiaro - ha concluso - che questo è un cambio di strategia che ci è voluto del tempo per maturarlo. Nessuno nega che la macchina organizzativa della regione sia stata in grado di adattarsi a questo e abbia svolto un ruolo egregio”. (Rin)