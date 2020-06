Cina-Italia: atterrate a Malpensa nuove donazioni di mascherine, ventilatori polmonari e altro materiale contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato ieri a Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale partito da Pechino nell’ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall’ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e la Struttura di sostegno al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Lo rende noto in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Pechino. A bordo del velivolo sono state imbarcate oltre 370 mila mascherine, 145 ventilatori polmonari, 41 mila tute protettive e altro materiale medico-sanitario da destinare all’emergenza Covid-19 nel nostro paese, reso disponibile grazie alle donazioni di Tencent, Cicc Charity Foundation, Uni-Italia Shanghai, del governo provinciale del Sichuan e del governo cinese. La spedizione è stata operata dalla compagnia Neos con il sostegno di Cassa depositi e prestiti e del China-Italy philantropy forum. Il ponte aereo dalla Cina all’Italia proseguirà sin dalle prossime ore con nuovi voli da Shenzhen, Shanghai e Pechino. (Com)