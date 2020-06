Turismo: parlamentari Lega in piazza a fianco agenzie viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega William De Vecchis, Manuel Vescovi, Rosellina Sbrana, Gianfranco Rufa, Gianpaolo Vallardi, Roberta Ferrero questa mattina hanno manifestato in piazza del Popolo, a Roma, a fianco delle agenzie di viaggio e delle associazioni di categoria. "Nessun aiuto concreto, il governo sta condannando alla chiusura l'intero settore delle agenzie di viaggio - hanno affermato -. Dispiace che le tante proposte della Lega siano state ignorate, nonostante il premier Conte abbia sbandierato parole come collaborazione e unità. Questo governo ad oggi non ha erogato nessun aiuto a famiglie, imprenditori, titolari di attività. Nonostante il turismo rappresenti il 13,2 per cento del Pil nazionale, per un giro d'affari di 232,2 miliardi di euro, e circa il 15 per cento dell'occupazione totale, 3,5 milioni di addetti sono stati dimenticati. Un governo normale, soprattutto in un momento di crisi come questo, avrebbe avuto la sensibilità e il buon senso di investire su un asset fondamentale, come quello del turismo, il nostro petrolio nazionale. Ma Conte ha preferito dilapidare i soldi in mille rivoli, senza un progetto di rilancio e senza una strategia per la ripresa economica".(com)