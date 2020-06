Fase 2: Arcuri, aumento mobilità fa crescere possibilità contagio, dobbiamo stanare virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crescita della mobilità moltiplica i contatti e potenzialmente le possibilità del contagio". Così il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa dalla Protezione civile. Per lo stesso commissario "dobbiamo quindi cercare ancora di più il virus, stanarlo e indebolirlo". Per questo "abbiamo lavorato con le regioni per trovare il numero maggiore possibile delle componenti che servono per fare i tamponi ed evitare che la nostra copiosa fornitura non sia completamente utilizzata" per la scarsità dei reagenti non solo in Italia "ma in tutto il mondo". (Rin)