Libia: Malan (FI), l’Italia abbia il coraggio di essere presente

- L’Italia dovrebbe avere il coraggio di essere presente in Libia non solo con iniziative diplomatiche. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” Lucio Malan, senatore del gruppo Forza Italia (FI) Berlusconi Presidente-Udc, membro della commissione Affari esteri. “La Libia è importantissima per l’Italia per la sua vicinanza, per l’importanza delle risorse, per la questione delle migrazioni. Le mere azioni diplomatiche, le lettere, gli incontri internazionali servono fino a un certo punto: bisogna avere il coraggio di essere presenti e protagonisti”, ha spiegato il senatore. Il Governo di accordo nazionale (Gna) ha riconquistato ieri l’aeroporto internazionale di Tripoli e ha chiesto all'Italia supporto nello sminamento e bonifica di questa infrastruttura che dovrà essere ricostruita, peraltro, da un consorzio italiano. “Uno dei modi per essere presenti è indubbiamente la ricostruzione. Ma è chiaro che bisogna anche proteggere adeguatamente queste infrastrutture, altrimenti al prossimo cambiamento di fronte rischiamo di perdere gli investimenti che, temo, non ripagherà nessuno”, ha aggiunto Malan. (segue) (Asc)