Libia: Malan (FI), l’Italia abbia il coraggio di essere presente (2)

- Malan ha commentato anche l’appello lanciato dal leader del Blocco federale in Libia, Ali al Hashemi, che parlando a “Nova” aveva invitato l’Italia a sostenere una soluzione politica basata su un sistema federale suddiviso nelle tre regioni storiche: Cirenaica (est), Tripolitania (ovest) e Fezzan (sud). Una soluzione che secondo alcuni osservatori rischierebbe di erodere l'influenza italiana in Libia, limitando gli interessi del nostro Paese alla sola Tripolitania mentre Fezzan e Cirenaica potrebbero essere appannaggio di competitori stranieri. “Bisogna vedere se si è in grado di ottenere qualcosa di meglio. E’ chiaro che non è la soluzione ideale, ma bisogna anche domandarsi se è realisticamente possibile ottenere altro. Non possiamo dire sì a priori, ma neanche no. Una soluzione di questo genere darebbe comunque degli spazi e potrebbe essere uno strumento di pacificazione”, ha aggiunto Malan. L’Italia, tuttavia, non può usare i metodi della Turchia, che in Libia ha inviato armi, consiglieri militari e mercenari siriani. “Ma in Libia conta chi è presente e chi è assente non conta. Noi abbiamo una presenza pressoché invisibile e contiamo poco. I nobili appelli vanno bene in linea di principio, ma poi bisogna fare qualcosa per metterli in atto”, ha concluso il senatore. (Asc)