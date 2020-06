Turchia: parlamentare Chp, forze di governo pronte a zittire l'opposizione con nuove leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza di governo tra il Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) e il Partito del movimento nazionalista (Mhp) è determinata ad approvare una legislazione che annienti ciò che rimane della democrazia turca. Lo ha dichiarato al portale d'informazione "Ahval" il parlamentare Erdogan Toprak, deputato per il Partito repubblicano popolare (Chp), forza d'opposizione. Il parlamento di Ankara si è riunito il 2 giugno dopo uno stop di quasi due mesi e ha sottoposto disegni di legge che, secondo Toprak, sono lesivi della libertà d'espressione, finalizzati a zittire l'opposizione e secondari rispetto alle urgenze dettate dalla situazione economica turca. In particolar modo, Toprak ha fatto riferimento a un disegno di legge proposto dalle compagini di governo che obbligherebbe gli utenti dei social media alla creazione di un numero identificativo virtuale da utilizzare per accedere a siti internet molto popolari, una proposta che il deputato del Chp riconduce alla volontà governativa di profilare gli utenti online. (segue) (Tua)