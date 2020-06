Turchia: parlamentare Chp, forze di governo pronte a zittire l'opposizione con nuove leggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toprak ha citato a proposito della volontà delle autorità di controllare i contenuti online le recenti dichiarazioni di Fahrettin Altun, direttore dell'ufficio per le relazioni pubbliche della presidenza turca, in merito alla responsabilità degli utenti per i contenuti pubblicati su internet come da legge 5651 sui crimini online. Il parlamentare ha inoltre ricordato l'arresto di Dila Koyurga. Koyurga, rappresentante giovanile del Chp e membro del consiglio distrettuale di Smirne, è stato fermato lo scorso mese dalla polizia a causa di un post contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan pubblicato sui social media nel 2013, quando Koyurga era ancora minorenne. (Tua)