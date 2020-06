Roma: Astorre (Pd) su Casapound, togliamo macchia nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro dei magistrati e della Procura di Roma, alla questura della Capitale si ristabilisce la legalità e finalmente Casapound dovrà fare le valige e restituire l'immobile di via Napoleone III. Togliamo la macchia nera a Roma e soprattutto si fanno rispettare le regole". Lo afferma, in una nota, il senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre in merito al sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Roma per occupazione abusiva da parte di Casapound dell'immobile di via Napoleone III. "Grazie ai cittadini che hanno sempre portato avanti questa battaglia di legalità, evitando di cadere – conclude Astorre - negli slogan della sindaca Raggi che come al solito ha assistito dal balcone del suo Facebook".(com)