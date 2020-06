Ambiente: Diaco (M5s), avanti con deceppamenti su marciapiedi Roma, metteremo nuovi alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i deceppamenti sui marciapiedi a Roma. In un post su Facebook il presidente M5s della commissione Ambiente, Daniele Diaco, spiega: "Dagli interventi fatti a via Gela e a via Nairobi, a quelli in dirittura d’arrivo in via del Campo Boario e a piazza Zama, fino a quelli programmati per via Tiburtina, viale dell’Oceano Pacifico e via di Donna Olimpia. Il lavoro delle ditte che si occupano di portar via le basi degli alberi, abbattuti per malattia o pericolosità, sta spaziando su tutto il territorio della Capitale. Per quanto il coronavirus avesse imposto di sospendere le rimozioni, adesso si sta recuperando tutto senza sosta: per questo ringraziamo i professionisti all’opera e l’assessorato alle Politiche del verde. E se vi sembra che gli spazi lasciati dai ceppi siano rimasti troppo vuoti - conclude - non preoccupatevi: è solo perché proprio lì, nei mesi giusti (da ottobre in poi), verranno piantati nuovi alberi". (Rer)