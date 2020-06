Fase 2: Arcuri, a breve arriveremo a 89 mila tamponi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa dalla Protezione civile, ha chiarito che "dall'inizio dell'emergenza sono stati somministrati in media 39 mila tamponi al giorno. A maggio la media e salita a 61 mila". Si ipotizzava, ha aggiunto, di "arrivare a 84 mila ma siamo riusciti a superare questo dato: nei prossimi giorni sarà possibile effettuare 89 mila tamponi al giorno", grazie anche alle nuove forniture reperite sul mercato come "i 9.9 milioni di prodotti fra reagenti e kit che saranno acquistati e messi a disposizione delle regioni", ha concluso. In questo modo "sistemiamo un altro tassello della strategia per combattere il virus", ha concluso. (Rin)