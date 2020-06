Scuola: Anief, sindacati convocati a Palazzo Chigi per incontro su ripresa attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “l’obiettivo della macchina organizzativa che si occupa della tutela della salute degli alunni e del personale è quello di riprendere solo in presenza in condizioni che garantiscano la piena sicurezza di tutti coloro che sono presenti, a qualsiasi titolo, nelle nostre 8mila scuole. Sia in occasione, il mese prossimo, della maturità 2020, sia a settembre, quando dovrebbero rientrare tutti gli studenti e docenti. Ecco perché chiediamo di rivedere i rapporti alunni-docenti per classe, con il limite di 15 allievi, mettendo mano agli organici del personale docente e Ata, procedendo subito con un piano straordinario di reclutamento, senza obbligare i collaboratori scolastici alla responsabilità della sanificazione, che è invece di competenza del personale esterno”. (Rin)