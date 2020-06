Casapound: Zannola (Pd), con nostra mozione su sgombero avviato iter recupero stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' bene ricordare che nel gennaio 2019 l'aula Giulio Cesare ha approvato, tranne il centrodestra, la mozione presentata dal Pd sullo sgombero di Casapound". Così in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. "Quella mozione impegnava il sindaco Virginia Raggi a intervenire presso il ministero degli Interni, il prefetto e il questore per predisporre il prima possibile lo sgombero dell'edificio di via Napoleone III, in corso dal dicembre 2003. Il governo Di Maio-Salvini non ha però agito di conseguenza. Quell'atto, prodotto dalle opposizioni di centrosinistra è dato avvio a quanto adottato successivamente dall'amministrazione Raggi. Lo sgombero era già previsto nella delibera 50/2016 del commissario straordinario Tronca cui non è stato mai dato seguito. Oggi grazie al nuovo governo Conte, al ministro all'economia Roberto Gualtieri e al ministro degli Interni Luciana Lamorgese arriva finalmente l'avviso esecutivo di sgombero alla formazione della destra neofascista, razzista e xenofoba. Da un anno e mezzo inoltre, abbiamo chiesto alla giunta di recuperare ad un uso sociale un edificio di pregio, a differenza di quanto previsto da Alemanno che avrebbe donato lo spazio a chi genera solo messaggi di odio profondo, anticostituzionali e negativi per la città. Ricordo che durante la permanenza del ministro Matteo Salvini agli interni, il paladino della ruspa e della lotta alle occupazioni illegali si è adottato il sistema dei due pesi e due misure e anche dalla giunta Raggi sono giunte solo flebili richieste di legalità mentre si spingeva e si spinge ancora sull'acceleratore per sgomberare chi è in strada o nelle baraccopoli in cerca di un tetto possibile. Non di può essere forti con i deboli e deboli con i forti", ha concluso Zannola. (Com)