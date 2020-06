Francia: candidata Repubblicani a Parigi ammette di aver parlato con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rachida Dati, candidata dei Repubblicani alle elezioni municipali di Parigi, ha ammesso di aver avuto contatti con il presidente Emmanuel Macron, che però non hanno riguardato eventuali alleanze. Ai microfoni dell'emittente televisiva "Bfm-tv", l'ex ministro della Giustizia si è limitata a dire di aver "parlato di politica" con il capo dello Stato. "Non abbiamo assolutamente parlato di strategia municipale a Parigi" ha detto la candidata. Dati ha poi affermato di avere "da sempre degli scambi" con Macron. In precedenza una fonte vicina al presidente aveva informato "Bfm-tv" sul fatto che Dati aveva contattato Macron "per discutere di alleanze in vista del secondo turno" tra i Repubblicani e La République en marche, il partito del capo dello Stato. "Ma la nostra linea è chiara, nessun accordo con la signora Dati, fuori discussione che sia eletta con i nostri voti", ha aggiunto la fonte di Lrem.(Frp)