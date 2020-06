Fase 2: Piscina (Presidente Municipio 2), oggi in metro nelle ore di punta assembramenti senza controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano, dichiara in una nota: "Oggi mi preme evidenziare la gestione fallimentare degli accessi nella metropolitana milanese dove stamane, nelle ore di punta, si sono verificati assembramenti pazzeschi senza il minimo controllo e senza efficace contingentamento agli accessi. Dov'è finita l'efficienza che contraddistingueva Milano fino a pochi anni orsono? Dove sono i controlli agli accessi? Perché il Comune di Milano non fa rispettare le regole? Probabilmente Sala dovrebbe fare un salto in metropolitana a leggere il suo libro per rendersi conto della situazione". "Il Sindaco Sala se ne faccia una ragione, a Milano non serve un manager di alto profilo ma un lavoratore umile ed efficace. Sala potrebbe cedere alle lusinghe del premier Conte e andare a guidare l'ennesimo comitato nazionale o l'ennesima costosissima e inutile task force. Milano non è una società per azioni e non è un grande evento", chiosa il Presidente leghista, "Milano ha bisogno di attenzioni quotidiane, di affetto e di cure".(Com)