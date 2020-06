Fase 2: Arcuri, 5,2 milioni mascherine nelle scuole per esami maturità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da oggi è iniziata la distribuzione dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale) nei 3.955 istituti in cui si terranno gli esami di maturità: manderemo direttamente negli istituti 5,2 milioni di mascherine". Lo ha annunciato il commissario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso della consueta conferenza stampa dalla Protezione civile. Ci prepariamo, ha aggiunto, "per dotare tutte le nostre scuole di mascherine per la riapertura a settembre", ha concluso. (Rin)